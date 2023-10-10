В «Рубине» рассказали о планах на время матчей сборов

Главный тренеррассказал о планах команды на время международной паузы.

«Четыре дня выходных. Но за это время для тех, кто играл мало, два тренировочных занятия, для остальных одно. Чтобы с 13-го числа они были готовы к работе в двухразовом режиме. Там будет четыре подряд тренировки достаточно нагрузочные. Некоторые уедут в сборные. План до следующего матча составлен.

Планируются ли товарищеские матчи? Нет, мы больше уделим внимание организации», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В настоящий момент Рахимов занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.