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    Франк о поражении «Брентфорда»: Мы хорошо оборонялись до 3-й минуты компенсированного времени

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    Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о поражении своей команды в концовке встречи 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Томас Франк
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    Томас Франк

    «Футбол бывает жестоким в такие моменты. Думаю, многое в сегодняшнем матче мы сделали правильно, у нас был почти идеальный первый тайм: высокий прессинг, хорошие контратаки и заслуженное лидерство. Конечно, во втором тайме на нас стали оказывать давление.

    На мой взгляд, мы очень хорошо оборонялись и не допустили ни одного серьёзного момента у своих ворот, по крайней мере до третьей минуты компенсированного времени. Проиграть игру после такого — это жестоко. Вероятно, ничья была бы более справедливым результатом», — приводит слова Франка Goal.com.

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  • 05/10/2023

    • После поражения от «Манчестер Юнайтед» «Брентфорд» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Франка сыграют 21-го октября с «Бернли».

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