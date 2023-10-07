Франк о поражении «Брентфорда»: Мы хорошо оборонялись до 3-й минуты компенсированного времени

Главный тренервысказался о поражении своей команды в концовке встречи 8-го тура английской Премьер-лиги с(1:2).

«Футбол бывает жестоким в такие моменты. Думаю, многое в сегодняшнем матче мы сделали правильно, у нас был почти идеальный первый тайм: высокий прессинг, хорошие контратаки и заслуженное лидерство. Конечно, во втором тайме на нас стали оказывать давление.

На мой взгляд, мы очень хорошо оборонялись и не допустили ни одного серьёзного момента у своих ворот, по крайней мере до третьей минуты компенсированного времени. Проиграть игру после такого — это жестоко. Вероятно, ничья была бы более справедливым результатом», — приводит слова Франка Goal.com.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» «Брентфорд» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Франка сыграют 21-го октября с «Бернли».