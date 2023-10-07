«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал волевую победу над(2:1) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол забил «Брентфорд» на 26-й минуте встречи. Полузащитник команды Матиас Йенсен пробил из штрафной, мяч попал в защитника соперника и оказался в воротах.

«Манчестер Юнайтед» сравнял счет только на 90+3-й минуте. Полузащитник команды Скотт Мактоминей удачно выбрал позицию, получил мяч после отскока и вогнал его в левый угол ворот — 1:1.

На 90+7-й минуте все тот же Мактоминей после отличного навеса забил гол сильным ударом головой. Невероятная победа «манкунианцев»!

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1 Голы: 0:1 Матиас Йенсен (26'), 1:1 Скотт МакТоминай (90 + 3'), 2:1 Скотт МакТоминай (90 + 7') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Джонни Эванс, Виктор Линделёф (Антони Марсьяль, 71'), Каземиро (Кристиан Эриксен, 46'), Софьян Амрабат (Скотт МакТоминай, 87'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Антони, 63'), Маркус Рашфорд (Алехандро Гарначо, 63'), Расмус Хёйлунн Брентфорд: Томас Стракоша, Мадс Роэрслев Расмуссен, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристоффер Аер, Аарон Хики, Витали Янельт (Фрэнк Аниика, 70'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Саман Годдос, 84'), Брайан Мбемо, Йоан Висса (Ниль Мопе, 70') Предупреждения: Аарон Хики (10'), Кристиан Нергор (48'), Нэйтан Коллинз (65'), Витали Янельт (67'), Ниль Мопе (79')

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место с 12-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 14-й позиции (7).