Изидор остался в запасе «Зенита» на матч «Оренбургом»

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Михайлов, Марин, Флорентин, Обухов, Куэро.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Оренбург» — «Зенит»
«Зенит»: Васютин, Марио Фернандес, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.
Запасные: Адамов, Королев, Чистяков, Родригао, Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Ду Кейрос, Изидор.
Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 30 сентября, начало — в 12:00 мск.