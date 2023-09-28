Изидор: Мой русский становится все лучше

Французский нападающий санкт-петербургскогорассказал об уровне знания русского языка.

«Мой русский становится всё лучше! В "Локо" я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое. Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это всё ещё даётся мне с трудом», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.