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    Изидор: Удивился, когда «Локомотив» отпустил меня в лучшую команду России

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    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился подробностями своего перехода из «Локомотива» в санкт-петербургский клуб.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    В текущем сезоне французский футболист будет выступать за «Зенит» на правах аренды.

    «Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с "Зенитом", потому что петербуржцы хотят пригласить меня.

    Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим "Локо" принял его. И я тогда немного удивился — ведь "Локо" отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это?

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    • Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за "Зенит". Для меня это был счастливый момент.

    Договорились моментально! Как только я узнал, что "Зенит" интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: "Погнали, надо соглашаться!" Как я уже сказал, меня удивило то, что "Локо" так быстро решил отпустить меня в "Зенит", но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

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