АПЛ. Чемпионский фарт МС и провал лондонских клубов

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выиграли свои матчи в 6-м туре английской Премьер-лиге. «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» на троих заработали два балла. «Эвертон» покинул зону вылета, его место в группе аутсайдеров занял «Шеффилд Юнайтед».

Изменения в турнирной таблице

«Манчестер Сити» сохранил первое место в английском чемпионате. На вторую строчку поднялся «Ливерпуль» (2 место). На две позиции вверх поднялся «Брайтон» и теперь занимает 3 строчку в турнирной таблице.

Лондонский «Тоттенхэм» не смог удержаться на 2 месте и рухнул на 4-е. На одну ступеньку вниз скатился ещё один клуб из Лондона — «Арсенал» (5 место).

Поменялись местами в чемпионате Англии «Астон Вилла» (6 место) и «Вест Хэм» (7 место). Свое положение на четыре позиции улучшили «Ньюкасл» (8 место) и «Манчестер Юнайтед» (9 место). На одну строчку вниз опустились «Кристал Пэлас» (10 место) и «Фулхэм» (11 место).

Календарь и таблица АПЛ

Сразу на четыре позиции вниз скатился «Ноттингем Форест» (12 место). С 11-го на 13-е место в чемпионате опустился «Брентфорд».

Зону вылета покинул «Эвертон», который поднялся с 18-й строчки на 15-е. Шаг вперед сделал новичок АПЛ — «Лутон», поднявшись с 20-го на 18-е место.

А вот «Борнмут» потерял две позиции и занял 17 место. «Шеффилд Юнайтел» в свою очередь оказался на 20-й строчке.

Победа Манчестера

«Манчестер Сити» продолжает добиваться побед в чемпионате Англии. В шести матчах «горожане» одержали шесть побед. К слову, в среднем за игру «Ман Сити» забивает три мяча, а пропускает меньше одного гола.

В рамках минувшего тура «Сити» на своей арене переиграл «Ноттингем Форест» (2:0). В составе лидера АПЛ голами отметились Фил Фоден — на 7-й минуте встречи и Эрлинг Холанн — на 14-й. Таким образом «Манчестер Сити» набрал 18 очков из 18 возможных.

Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

Чёрную полосу игр из двух матчей перервал другой клуб из Манчестера — «красные дьяволы» выиграли в отчётном туре у «Бернли». Встреча прошла на выезде, а единственный гол в поединке на 45-й минуте забил Бруну Фернандеш.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» заработал 9 очков и поднялся на 9 место. От лидера турнира «Ман Сити» — отставание составляет 9 баллов.

Ливерпуль в погоне, Брайтон — в топе

«Ливерпуль» вышел на второе место после победы в 6-м туре. Был обыгран лондонский «Вест Хэм» (3:1). Счет в матче на 16-й минуте открыл Мохаммед Салах, который реализовал пенальти. Во второй половине встречи голами также отметились Дарвин Нуньес и Диогу Жота.

Таким образом «Ливерпуль» набрал 16 очков и вышел на второе место. К тому же «мерсисайдцы» одержали пятую победу подряд в сезоне.

Следом в турнирной таблице расположился «Брайтон» — открытие розыгрыша в АПЛ. После шести проведенных встреч «чайки» заработали 15 баллов и расположились на третьей строчке.

«Брайтон» побеждает в третьем матче подряд. В 6-м туре чемпионата Англии команда переиграла «Борнмут» (3:1).

Лондон без побед

Лондонские клубы не смогли выиграть в минувшем туре. К примеру, «Тоттенхэм» и «Арсенал» несмогли определить победителя в лондонском дерби, обменявшись голами (2:2).

Счет в поединке открыл игрок «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро, оформивший автогол. Под занавес первого тайма равновесие на табло восстановил Сон Хын Мин. Он же оформил дубль в составе «шпор». У «Арсенала» второй гол забил Букайо Сака, которому удалось реализовать пенальти на 54-й минуте.

Букайо Сака, игрок «Арсенала» globallookpress.com

В итоге «Тоттенхэм» и «Арсенал» набрали по 14 очков в таблице, заняв 4-е и 5-е места соответсвенно.

В нижней части турнирной таблице расположился «Челси». «Аристократы» не могут выиграть уже третий матч подряд. В 6-м туре лондонцы на своём поле проиграли «Астон Вилле» (0:1) и остались на 14-м месте с 5-ю баллами в активе.

Тур № 7

Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 30 сентября по 2 октября.

Центральный матч 7-го тура пройдёт в Лондоне: «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» — игра состоится в субботу, 30 сентября.

Все прогнозы на АПЛ

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» свой матч проведет на выезде против «Вулверхэмптона». Эта игра тажке пройдет 30 сентября.

У «Челси» будет выездная игра против «Фулхэма», «Арсенал» отправится в гости к «Борнмуту», а «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас».