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    АПЛ. «Манчестер Сити» стартовал с 5 побед в 5 матчах

    Итоги 5-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
    Лидеры английской Премьер-лиги одержали победы в минувшем туре. В топе — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». Очередные очки потеряли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Изменения в турнирной таблице

    «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» сохранили место в лидирующей четвёрке АПЛ. А вот «Вест Хэм» уступил пятую строчку «Вест Хэму».

    Потерял позиции «Кристал Пэлас», опустившись с 7-го на 9-е место. На одну ступеньку поднялся «Ноттингем Форест» (8 место).

    «Брентфорд» после матчей 5-го тура скатился на 11 строчку вниз. А вот «Астон Вилла» вернула себе 7 место. «Фулхэм» взлетел с 13-го на 10-е место.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» сделал шаг вперёд по турнирной таблице. «Сороки» (12 место) обошли именитых МЮ (13 место) и «Челси» (14 место).

    В зоне вылета тоже произошли изменения. «Бернли» (19 место) обошел в турнирной таблице «Лутон» (20 место).

    Топ-4

    «Манчестер Сити» — лидер чемпионата Англии: в пяти матчах команда одержала пять побед. Были успешные игры против «Бернли» (3:0), «Ньюкасла» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Фулхэма» (5:1).

    В 5-м туре «горожане» переиграли в гостях «Вест Хэм» (3:1). В составе МС голами отметились Жереми Доку, Бернарду Силва и Эрлинг Холанн. После этой победы «Ман Сити» заработал 15 очков.

    Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    На втором месте продолжает идти «Тоттенхэм», у «шпор» — 13 набранных очков. Лондонский клуб в домашних стенах одержал волевую победу над ФК «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Оба мяча лондонцы забили в компенсированное время. На 98-й минуте счет сравнял Ришарлисон, а на 100-й победный гол для «Тоттенхэма» забил Деян Кулусевски.

    Третья строчка у «Ливерпуля» и все те же 13 баллов. «Мерсисайдцы» буквально уничтожили «Вулверхэмптон» (3:1). Ключевую роль в поединке сыграли Коди Гакпо, Эндрю Робертсон и Уго Буэно.

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    • 13 очков в чемпионате набрал «Арсенал». «Пушкари» в рамках минувшего игрового дня с минимальным счетом выиграли у «Эвертона» (1:0). Единственный и победный гол на 69-й минуте в составе лондонского клуба забил Леандро Троссард.

    Падение МЮ и «Челси»

    На 13-е место английского чемпионата опустился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» проигрывают во втором матче подряд. В 5-м туре МЮ уступил на своем поле «Брайтону» (1:3).

    МЮ — «Ноттингем Форест»
    globallookpress.com

    К 73-й минуте «манкунианцы» уже горели в три мяча, пока гол-престижа не забил Ханнибал Межбри. На данный момент у «Юнайтед» — 6 очков в турнирной таблице. От лидера — «Ман Сити» отставание составляет 9 пунктов.

    На 14-й строчке расположился «Челси». «Аристократы» тоже не могут выиграть уже вторую игру. После поражения от «Ноттингема Фореста» (0:1), последовала ничья с «Борнмутом» (0:0). Таким образом лондонцы набрали 5 баллов.

    Тур № 6

    Следующий тур в АПЛ пройдет 23 и 24 сентября.

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    Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет дома против — «Ноттингем Фореста». Игра запланирована на субботу, 23 сентября. «Ливерпуль» попытается закрепиться в топе, для этого нужно обыграть «Вест Хэм» 24 сентября.

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    В центральной битве 6-го тура состоится лондонское дерби: в очной битве сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм»: матч 24 сентября.

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