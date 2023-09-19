АПЛ. «Манчестер Сити» стартовал с 5 побед в 5 матчах

Лидеры английской Премьер-лиги одержали победы в минувшем туре. В топе — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». Очередные очки потеряли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Изменения в турнирной таблице

«Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» сохранили место в лидирующей четвёрке АПЛ. А вот «Вест Хэм» уступил пятую строчку «Вест Хэму».

Потерял позиции «Кристал Пэлас», опустившись с 7-го на 9-е место. На одну ступеньку поднялся «Ноттингем Форест» (8 место).

«Брентфорд» после матчей 5-го тура скатился на 11 строчку вниз. А вот «Астон Вилла» вернула себе 7 место. «Фулхэм» взлетел с 13-го на 10-е место.

Календарь и таблица АПЛ

«Ньюкасл» сделал шаг вперёд по турнирной таблице. «Сороки» (12 место) обошли именитых МЮ (13 место) и «Челси» (14 место).

В зоне вылета тоже произошли изменения. «Бернли» (19 место) обошел в турнирной таблице «Лутон» (20 место).

Топ-4

«Манчестер Сити» — лидер чемпионата Англии: в пяти матчах команда одержала пять побед. Были успешные игры против «Бернли» (3:0), «Ньюкасла» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Фулхэма» (5:1).

В 5-м туре «горожане» переиграли в гостях «Вест Хэм» (3:1). В составе МС голами отметились Жереми Доку, Бернарду Силва и Эрлинг Холанн. После этой победы «Ман Сити» заработал 15 очков.

Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

На втором месте продолжает идти «Тоттенхэм», у «шпор» — 13 набранных очков. Лондонский клуб в домашних стенах одержал волевую победу над ФК «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Оба мяча лондонцы забили в компенсированное время. На 98-й минуте счет сравнял Ришарлисон, а на 100-й победный гол для «Тоттенхэма» забил Деян Кулусевски.

Третья строчка у «Ливерпуля» и все те же 13 баллов. «Мерсисайдцы» буквально уничтожили «Вулверхэмптон» (3:1). Ключевую роль в поединке сыграли Коди Гакпо, Эндрю Робертсон и Уго Буэно.

13 очков в чемпионате набрал «Арсенал». «Пушкари» в рамках минувшего игрового дня с минимальным счетом выиграли у «Эвертона» (1:0). Единственный и победный гол на 69-й минуте в составе лондонского клуба забил Леандро Троссард.

Падение МЮ и «Челси»

На 13-е место английского чемпионата опустился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» проигрывают во втором матче подряд. В 5-м туре МЮ уступил на своем поле «Брайтону» (1:3).

МЮ — «Ноттингем Форест» globallookpress.com

К 73-й минуте «манкунианцы» уже горели в три мяча, пока гол-престижа не забил Ханнибал Межбри. На данный момент у «Юнайтед» — 6 очков в турнирной таблице. От лидера — «Ман Сити» отставание составляет 9 пунктов.

На 14-й строчке расположился «Челси». «Аристократы» тоже не могут выиграть уже вторую игру. После поражения от «Ноттингема Фореста» (0:1), последовала ничья с «Борнмутом» (0:0). Таким образом лондонцы набрали 5 баллов.

Тур № 6

Следующий тур в АПЛ пройдет 23 и 24 сентября.

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет дома против — «Ноттингем Фореста». Игра запланирована на субботу, 23 сентября. «Ливерпуль» попытается закрепиться в топе, для этого нужно обыграть «Вест Хэм» 24 сентября.

Все прогнозы на АПЛ

В центральной битве 6-го тура состоится лондонское дерби: в очной битве сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм»: матч 24 сентября.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» попытаются прервать черную полосу игр в поединках против «Бернли» и «Астон Виллы» соответственно.