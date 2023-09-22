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    • Месси рассказал, когда примет решение об участии в ЧМ-2026
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    Месси рассказал, когда примет решение об участии в ЧМ-2026

    Футбол Сборная Аргентины ЧМ-2026 Интер Майами
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира 2026 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки-2024.

    Цель — принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США в 2016 году, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки.

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    • После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать.

    Возможно, в МЛС скорости в матчах иные. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», — приводит слова Месси Infobae.

    ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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    • Напомним, что в декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим футболистом мундиаля. Летом этого года Месси перешел из ПСЖ в «Интер Майами».

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