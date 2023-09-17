ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме»
  • 23:57
    • «Реал» победил «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену на 81-й минуте
  • 23:43
    • «Рома» поиздевалась над «Эмполи»
  • 21:03
    • «Локомотив» на своем поле проиграл «Оренбургу»
  • 20:39
    • Лондонский «Арсенал» победил «Эвертон» с минимальным счетом
  • 19:28
    • СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Сибири»
    Все новости спорта

    «Реал» победил «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену на 81-й минуте

    «Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад
    В поединке пятого тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах взял верх над «Реалом Сосьедад» со счетом 2:1.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    Победа мадридцев получилась волевой. На гол Андера Барренечеа хозяева ответили точными ударами Федерико Вальверде и Хоселу.

    Отметим, что российский хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Реал Сосьедад 2:1
    Голы: 0:1 Андер Барренечеа (5'), 1:1 Федерико Вальверде (46'), 2:1 Хоселу (61') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Франсиско Гарсия (Начо Фернандес, 74'), Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 87'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 62'), Тони Кроос, Джуд Беллингхэм, Родриго (Браим Диас, 87'), Хоселу (Лука Модрич, 62') Реал Сосьедад: Андер Барренечеа (Мохамед-Али Чо, 81'), Микель Оярсабаль (Садик Умар, 81'), Такефуса Кубо, Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Арсен Захарян, 81'), Киран Тирни (Айэн Муньос, 69'), Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Амари Траоре, Алехандро Ремиро Предупреждения: Орельен Чуаэми (33'), Микель Мерино (69'), Франсиско Гарсия (71'), Амари Траоре (77'), Давид Алаба (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Реалу» набрать 15 очков и вновь возглавить турнирную таблицу. У «Сосьедада» шесть пунктов и одиннадцатая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Новое столичное дерби «Спартак» проведет успешнее
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • С далеким от оптимальной формы ЦСКА «Локомотив» готов побороться за победу
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • После серии неудач «Куньлунь» вернется к набору очков
  • «Амур» — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Гранада — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры