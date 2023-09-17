«Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:1, обзор голов

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Победа мадридцев получилась волевой. На гол Андера Барренечеа хозяева ответили точными ударами Федерико Вальверде и Хоселу.
Отметим, что российский хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте, заменив Браиса Мендеса.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Реал Сосьедад 2:1
Голы: 0:1 Андер Барренечеа (5'), 1:1 Федерико Вальверде (46'), 2:1 Хоселу (61') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Франсиско Гарсия (Начо Фернандес, 74'), Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 87'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 62'), Тони Кроос, Джуд Беллингхэм, Родриго (Браим Диас, 87'), Хоселу (Лука Модрич, 62') Реал Сосьедад: Андер Барренечеа (Мохамед-Али Чо, 81'), Микель Оярсабаль (Садик Умар, 81'), Такефуса Кубо, Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Арсен Захарян, 81'), Киран Тирни (Айэн Муньос, 69'), Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Амари Траоре, Алехандро Ремиро Предупреждения: Орельен Чуаэми (33'), Микель Мерино (69'), Франсиско Гарсия (71'), Амари Траоре (77'), Давид Алаба (90 + 4')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Реалу» набрать 15 очков и вновь возглавить турнирную таблицу. У «Сосьедада» шесть пунктов и одиннадцатая строчка.