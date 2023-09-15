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    Юран: Рекомендация врачей была еще отдыхать, но мое желание было быстрей к команде

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в восьмом туре РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «В первом тайме не все получалось, что готовили. Хотя я был на удаленке. Мне очень странно, что не Шунин получил лучшего игрока, заслуживал на миллиард процентов. Но против Федора ничего не имею. Во втором тайме играли поувереннее, агрессивнее. В целом справились. Но всегда хочется большего. Парни молодцы. То пенальти, потом отменяют — хорошо, что ребята не поникли. Мы наиграли на победу. Остальные моменты затрагивать не будем. Можно сказать, что дорогого стоит увезти ничью из гостей в "Динамо", но это неправильно.

    Как себя чувствую? Рекомендация врачей была еще отдыхать. Но мое желание было быстрей к команде. Когда главный тренер рядом, игроки более уверенные. Спасибо тренерскому штабу, что подстраховали, пока меня не было. Под конец матча почувствовал, что есть еще боли. Поэтому выпил таблетку», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

    После этого матча нижегородцы занимают 7-е место в таблице РПЛ (11 очков), а «Динамо» — на 2-й строчке (15).

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