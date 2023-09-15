Лидеры турнирной таблицы АПЛ сыграют между собой в 5-м туре чемпионата. За ходом встречи «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» удачно начал новый сезон и пока ни разу не проиграл со старта чемпионата. После 4-х туров на счету «Вест Хэма» 10 очков и 4-я строчка в турнирной таблице.

Подопечные Дэвида Мойеса подходят к матчу с лидером чемпионата после трех побед кряду. В крайнем туре перед паузой на матчи сборных «Вест Хэм» обыграл на выезде новичка турнира — «Лутон» (2:1).

До этого «молотобойцы» с одинаковым счетом 3:1 взяли верх над «Брайтоном» и «Челси», а в первом туре сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Манчестер Сити»

«Горожане» возглавляют турнирную таблицу после 4-х туров. «Манчестер Сити» единственный клуб в АПЛ, который выиграл все матчи на старте первенства. Сейчас на счету подопечных Хосепа Гвардиолы 12 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 11:2.

В крайнем туре чемпионата «Манчестер Сити» разгромил дома «Фулхэм» со счетом 5:1. Хет-трик на свой счет записал лучший бомбардир прошлого сезона Эрлинг Холанн.

До этого «горожане» добыли 9 очков в матчах с «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Ньюкаслом» (1:0) и «Бёрнли» (3:0) соответственно.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды всухую обыграл своего соперника — 2:0 в гостях и 3:0 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 7 побед, «Вест Хэм» выиграл одну встречу и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.77.