«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в пятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» успешно стартовал в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Борнмутом» (1:1) на выезде он крупно обыграл «Челси» (3:1) на своем поле, а также «Брайтон» (3:1) и «Лутон» (2:1) на выезде.

Такие результаты позволяют «Молотобойцам» занимать аж третью позицию. Отставание от соперника составляет всего два очка, так что победа позволит им обойти чемпиона.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Сити 1X2Новым игрокам 6.704.701.48Бонус$9500

Команда провела противоречивый прошлый сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14-й строчке, зато они выиграли Лигу конференций.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка и победная — в три матча, так что у него есть шансы отобрать очки у фаворита.

«Манчестер Сити»

Команда начала новый сезон, как и подобает чемпиону. В четырех первых матчах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков.

«Манчестер Сити» при этом отлично выглядит с точки зрения реализации голевых моментов. В четырех матчах АПЛ команда забила всего 11 мячей.

Предыдущий поединок выдался для команды пока что самым успешным. «Манчестер Сити» на своем поле разгромил обычно неуступчивый «Фулхэм» (5:1).

На сегодня у коллектива победная серия в пять матчей во всех турнирах, поэтому очевидно, что он будет явным фаворитом грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Вест Хэма» оценивается в 6,40, ничья — в 4,75.

Гости — фаворит матча, тогда как в 12 из 13 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,77.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 2,06, ведь статус гостей, как фаворито матча, делает такой расклад весьма вероятным.