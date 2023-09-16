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    «Манчестер Сити» впервые потеряет очки?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.77) и прогноз на чемпионат Англии 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
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    «Сити» пока что идет без потерь
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в пятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Сентября 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» успешно стартовал в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Борнмутом» (1:1) на выезде он крупно обыграл «Челси» (3:1) на своем поле, а также «Брайтон» (3:1) и «Лутон» (2:1) на выезде.

    Такие результаты позволяют «Молотобойцам» занимать аж третью позицию. Отставание от соперника составляет всего два очка, так что победа позволит им обойти чемпиона.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Сити

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    Команда провела противоречивый прошлый сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14-й строчке, зато они выиграли Лигу конференций.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка и победная — в три матча, так что у него есть шансы отобрать очки у фаворита.

    «Манчестер Сити»

    Команда начала новый сезон, как и подобает чемпиону. В четырех первых матчах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков.

    «Манчестер Сити» при этом отлично выглядит с точки зрения реализации голевых моментов. В четырех матчах АПЛ команда забила всего 11 мячей.

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    • Предыдущий поединок выдался для команды пока что самым успешным. «Манчестер Сити» на своем поле разгромил обычно неуступчивый «Фулхэм» (5:1).

    На сегодня у коллектива победная серия в пять матчей во всех турнирах, поэтому очевидно, что он будет явным фаворитом грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Вест Хэма» оценивается в 6,40, ничья — в 4,75.

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    Гости — фаворит матча, тогда как в 12 из 13 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,77.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 2,06, ведь статус гостей, как фаворито матча, делает такой расклад весьма вероятным.

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» впервые потеряет очки?
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