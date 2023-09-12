Личка заявил, что Тюкавин готов к игре «Динамо» — «Пари НН»

Главный тренеррассказал о состоянии форвардаперед матчем 8-го тура РПЛ с

«Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре. Фомин и [Дмитрий] Скопинцев играют во вторник с Катаром, потом им лететь самолетом назад в среду около пяти часов.

В четверг они будут уже на базе готовиться к игре, и там больше индивидуальный вопрос, как они себя будут чувствовать», — цитирует Личку ТАСС.

«Динамо» сыграет с «Пари НН» 15-го сентября в 19:00 мск.

Напомним, что после матча 7-го тура РПЛ с «Ростовом» у «Динамо» травмировались сразу 3 футболиста — Константин Тюкавин, Даниил Фомин и Сергей Паршивлюк.