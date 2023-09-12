Новичок «Пари НН» Кутателадзе заявил, что пересекался в «ПСЖ» с Мбаппе и Неймаром

Форвард «Пари НН»рассказал о встречах с нападающимиво время пребывания в «ПСЖ».

«Насколько часто пересекался с Мбаппе? Пересекались регулярно. Мбаппе же тогда ещё маленький был — 17 лет ему всего было или около того. Обычный парень: подходил к столу на обеде, бросал шутку там специфическую, все наши пацаны ржали. И как вот понять, что он 180 миллионов стоит? Стоит, разговаривает как все, а на самом деле — звезда мирового футбола. С Неймаром пересекались с ним на тренировке, но он быстро уходил. Виделись, но не так часто, как с Мбаппе или другими французами», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».

22‑летний Кутателадзе был в академии «ПСЖ» с 2017 по 2018 год. В сентябре 2023 года игрок заключил с «Пари НН» трехлетнее соглашение.