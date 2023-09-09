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    «Шинник» переиграл «Черноморец»

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    В матче девятого тура Первой лиги России «Шинник» на своем поле обыграл «Черноморец» со счетом 2:1.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    На голы Никиты Котина и Игоря Андреева гости ответили точным ударом Антона Антонова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Черноморец 2:1
    Голы: 1:0 Kotin N. (14'), 1:1 Арсен Адамов (58'), 2:1 Игорь Андреев (59') Шинник: Александр Довбня, Василий Алейников, Guzj D., Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов Черноморец: Frolkin D., Abakarov M., Арсен Адамов, Артём Делькин, Grechkin A., Gurchenko D., Khagur R., Олег Красильниченко, Kumburovic N., Magomedov Z., Saaduev S. Предупреждение: Андрей Семёнов (66')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Шинник» занимает третью строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 16 очков. «Черноморец» с 10 баллами на 15-й строчке.

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