«Шинник» переиграл «Черноморец»

На голы Никиты Котина и Игоря Андреева гости ответили точным ударом Антона Антонова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Черноморец 2:1
Голы: 1:0 Kotin N. (14'), 1:1 Арсен Адамов (58'), 2:1 Игорь Андреев (59') Шинник: Александр Довбня, Василий Алейников, Guzj D., Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов Черноморец: Frolkin D., Abakarov M., Арсен Адамов, Артём Делькин, Grechkin A., Gurchenko D., Khagur R., Олег Красильниченко, Kumburovic N., Magomedov Z., Saaduev S. Предупреждение: Андрей Семёнов (66')
«Шинник» занимает третью строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 16 очков. «Черноморец» с 10 баллами на 15-й строчке.