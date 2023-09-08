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    Тедеско об отсутствии Де Брейне: Мы должны побеждать без него

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Бельгии
    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о составе своей команды перед матчем отбора на Евро-2024 с Азербайджаном.

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    «Ромелу Лукаку готов начать игру. У него было не так много игр с "Ромой", но он тренировался самостоятельно. Мы полностью поддерживаем его. Он будет нашим капитаном и выйдет в старте.

    Я не думаю, что он сыграет все 90 минут. Нашим вратарем в этом матче будет Коен Кастельс. Мы думали включить в состав Маартена Вандевордта, но лучше, чтобы Коен играл. Он, конечно, один из пяти или шести наших вратарей.

    Кевин де Брейне? Его невозможно заменить. Мы должны побеждать без него и должны быть способны заменить его вместе. Мы должны компенсировать его вместе.

    На его позиции я ожидаю интенсивности, что мы найдём правильный момент, чтобы сделать правильный пас. Я также хочу видеть креативность, глубину и игрока, который проникает в штрафную, когда это необходимо.

    Есть преимущество у тех, кто много играет в клубах. Некоторые прошли полную подготовку, которая поможет им войти в ритм. Мы внимательны к этому.

    Стартовый состав имеет решающее значение, но не менее важны и резервы. Резервисты могут повлиять на ситуацию, если они выйдут. Вся неделя была очень насыщенной. Орел Мангала получил болезненный удар, но, похоже, сейчас оправился. Мы отозвали Астера Вранкса в качестве меры предосторожности», — приводит слова Тедеско RTBF.

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    • Напомним, что Бельгия встретится с Азербайджаном в рамках 5-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 9 сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.

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