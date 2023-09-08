Стало известно, кто покажет второй матч сборной России с Египтом

не будет показывать второй товарищеский матч сборнойс командой

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Первый матч между сборными России и Египта завершился вничью 1:1 Фото: rfs.ru

Игру можно будет увидеть на Кинопоиске.

«Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно всем пользователям онлайн-кинотеатра.

Помимо трансляции в привычном формате, зрителей будет ждать специальная версия с комментариями создателя Мяч Production и авторов ВГИКа», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Матч между сборными России и Египта пройдет в городе Суэц 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Первая игра завершилась вничью — 1:1.