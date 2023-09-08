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    Стало известно, кто покажет второй матч сборной России с Египтом

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    Первый канал не будет показывать второй товарищеский матч сборной России с командой Египта.

    Первый матч между сборными России и Египта завершился вничью 1:1
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    Первый матч между сборными России и Египта завершился вничью 1:1

    Игру можно будет увидеть на Кинопоиске.

    «Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно всем пользователям онлайн-кинотеатра.

    Помимо трансляции в привычном формате, зрителей будет ждать специальная версия с комментариями создателя Мяч Production и авторов ВГИКа», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

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    • Матч между сборными России и Египта пройдет в городе Суэц 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Первая игра завершилась вничью — 1:1.

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