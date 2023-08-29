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    Сулейманов: Расстроился, что трансфер в Турцию не состоялся

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    Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов отреагировал на то, что он не смог перейти в турецкий клуб «Газишехир Газиантеп».

    Тимур Сулейманов
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    Тимур Сулейманов

    «Мне не известны детали предложений. Агент мне все не говорит. Я игрок "Пари НН". Зачем мне это говорить, чтобы я сбивался на другое? Агент все делает правильно, чтобы я не думал перед сном о Турции или чем-то другом. Расстроился ли, что трансфер в Турцию не состоялся? Честно, да. Меня расстроило, не буду это скрывать. Все знают, что чемпионат Турции — хороший турнир, хотелось бы попробоваться свои силы там», — сказал Сулейманов «СЭ».

    В нынешнем сезоне Сулейманов провел 8 матчей за нижегородцев в РПЛ и Кубке России и забил 3 гола.

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