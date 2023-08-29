«Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Виталий Лисакович Фото: globallookpress.com
«Рубин»: Никита Янович (вратарь), Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Максим Ширяев, Руслан Безруков, Марат Апшацев, Олег Иванов, Игорь Коновалов, Солтмурад Бакаев, Виталий Лисакович, Мераби Уридия.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Рубин» — «Урал»
«Урал»: Илья Помазун (вратарь), Эмерсон, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев, Артем Мамин, Андрей Егорычев, Игорь Дмитриев, Ибраима Сиссе, Тимур Аюпов, Александр Юшин, Алексей Каштанов.
Матч «Рубин» — «Урал» пройдет 29 августа в Казани, начало — в 15:00 мск.