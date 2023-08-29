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    «Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России

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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала» на матч третьего тура группового этапа Кубка России.

    Виталий Лисакович
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    Виталий Лисакович

    «Рубин»: Никита Янович (вратарь), Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Максим Ширяев, Руслан Безруков, Марат Апшацев, Олег Иванов, Игорь Коновалов, Солтмурад Бакаев, Виталий Лисакович, Мераби Уридия.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Рубин» — «Урал»

    «Урал»: Илья Помазун (вратарь), Эмерсон, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев, Артем Мамин, Андрей Егорычев, Игорь Дмитриев, Ибраима Сиссе, Тимур Аюпов, Александр Юшин, Алексей Каштанов.

    Матч «Рубин» — «Урал» пройдет 29 августа в Казани, начало — в 15:00 мск.

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