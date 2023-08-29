«Рубин» на своем поле сыграет против «Урала» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 15:00 мск. «Рубин» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Команда далеко не лучшим образом стартовала как и в РПЛ, так и в Кубке России. Ходили даже слухи о вероятном увольнении наставника «Рубина» Рашида Рахимова, но сейчас, кажется казанцы начинают играть в тот футбол, который приносит результат.

Команда до сих пор находится в зоне стыков в таблице РПЛ (13-е место) с 6-ю очками в активе. У «Рубина» явные проблемы с результативностью и далеко не всегда все получается в атаке.

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Казанцы успели провести 2 матча на групповом этапе Кубка России, и в обоих случаях проиграли — «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:1), не забив ни в одном из матчей.

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Несмотря на это, «Рубин» потихоньку обретает уверенность. В последних 2-х турах команда не проигрывала, сыграв вничью с «Динамо» (2:2) и выиграв «Крыльев Советов» (2:1).

Интересно, что в матче с московской командой «Рубин» добился ничейного результата, сравняв счет на 90+5-й минуте.

«Урал»

Сейчас екатеринбургская команда в центре внимания — яркая игра и борьба за лидерство в РПЛ. «Урал» занимает 3-е место в таблице РПЛ и 2-я строчка в своей группе Кубка России.

Команда очень мощно стартовала, но результативность пока подкачивает. «Урал» пропустил мало (7 голов за 6 матчей в РПЛ), но и забил не так много (8). Самое главное, что закрытый футбол помогает команде Виктора Гончаренко побеждать.

Несмотря на это, в последнем туре «Зенит» разгромил «Урал» (4:0), так ни разу не ударив в створ ворот. За исключением этого матче екатеринбургская команда выступала практически безупречно.

За 8 матчей в нынешнем сезоне «Урал» проиграл только дважды, 5 раз выиграл и один раз сыграл вничью. Стоит отметить, что 2 проигранных матча случились именно на чужом поле.

Сейчас «Рубин» голоден до побед и «Уралу» будет крайне тяжело, но шансы есть. Обе команды не блещут результативностью, поэтому вряд-ли они устроят голевую перестрелку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.45.

На викторию «Урала» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

«Рубин» только-только набрал ход. Можно предположить, что казанцы возьмут свое в домашнем поединке.

Наш прогноз — Победа «Рубина». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал 2 меньше за 2.20.