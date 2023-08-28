ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом»
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 21:57
    • Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»
  • 21:28
    • «Ювентус» дома не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
  • 20:31
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Вильярреалом»
  • 20:28
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»
    Все новости спорта

    «Результат меня разочаровал». Погба о ничьей «Ювентуса» в матче с «Болоньей»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Болонья
    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:1).

    Поль Погба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Поль Погба

    «Я очень рад вернуться на поле и заниматься тем, что я люблю. Я хочу помогать команде, но результат меня разочаровал. Считаю, мы должны были победить. Хорошо, что мы не проиграли.

    Мы знаем, что должны усердно работать и набираться опыта. Мы забираем одно очко и готовимся к следующему матчу. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво.

    Я так же голоден, как и раньше, когда был моложе. Мне хочется усердно работать и побеждать», — приводит слова Погба Football Italia.

  • Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру
  • Бельгийский форвард за неделю до конца трансферного окна застрял в «Челси», которому не нужен
  • 25/08/2023

    • Напомним, что провел 1-й матч за «Ювентус» в нынешнем сезоне, восстановившись после травмы. В следующем матче «старая синьора» встретится 3 сентября с «Эмполи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» взять верх над «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Интер» легко победит «Кальяри»
  • «Кальяри» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сборная Италии шагнет в групповой этап ЧМ?
  • Филиппины — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Филиппины — Италия
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Баскетбол
  • Завтра в 14:10
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мюллер — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Раонич
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аль-Вахда — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры