«Результат меня разочаровал». Погба о ничьей «Ювентуса» в матче с «Болоньей»

Полузащитникпрокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура итальянской Серии А с(1:1).

«Я очень рад вернуться на поле и заниматься тем, что я люблю. Я хочу помогать команде, но результат меня разочаровал. Считаю, мы должны были победить. Хорошо, что мы не проиграли.

Мы знаем, что должны усердно работать и набираться опыта. Мы забираем одно очко и готовимся к следующему матчу. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво.

Я так же голоден, как и раньше, когда был моложе. Мне хочется усердно работать и побеждать», — приводит слова Погба Football Italia.

Напомним, что провел 1-й матч за «Ювентус» в нынешнем сезоне, восстановившись после травмы. В следующем матче «старая синьора» встретится 3 сентября с «Эмполи».