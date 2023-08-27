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    «Ювентус» дома не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А

    «Ювентус» — «Болонья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет открыли гости на 24-й минуте. Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон получил мяч и сделал голевой удар в нижний угол ворот.

    «Ювентус» сумел сравнять счет только на 81-й минуте. Нападающий команды Душан Влахович показал мастерство игры головой, пробив сильно в правый угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Болонья 1:1
    Голы: 0:1 Льюис Фергюсон (24'), 1:1 Душан Влахович (81') Ювентус: Маттиа Перин, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Тимоти Уэа (Уэстон Маккенни, 82'), Николо Фаджоли (Поль Погба, 66'), Мануэль Локателли (Kenan Yildiz, 82'), Адриен Рабьо, Андреа Камбьязо (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 66'), Душан Влахович, Федерико Кьеза (Аркадиуш Милик, 74') Болонья: Джошуа Зиркзее, Дан Ндой, Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини (Йеспер Карлссон, 61'), Никола Моро (Николас Домингес, 61'), Михел Эбишер (Уссама Эль-Аззузи, 85'), Хараламбос Ликояннис (Tommaso Corazza, 61'), Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Стефан Пош, Лукаш Скорупски Предупреждения: Адриен Рабьо (12'), Стефан Пош (17'), Thiago Motta (72'), Kenan Yildiz (88')

    После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А (4 очка). «Болонья» — на 14-й позиции (1).

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