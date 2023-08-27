«Ньюкасл» и «Ливерпуль объявили стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны составы на матч 3-го тура английской Премьер-лиги

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Эндо, МакАллистер, Салах, Диаз, Гакпо.

«Ливерпуль» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. «Ньюкасл» — на 13-й позиции (3).

Матч между этими командами состоится 27 августа в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.