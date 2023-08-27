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    Смогут ли «Ньюкасл» и «Ливерпуль» определить сильнейшего?

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Ставка (к. 4.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 27 августа 2023 года

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2023 года
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    «Ньюкасл»

    Команда из одноименного города уже провела два поединка нового сезона. Сначала «джорджи» в родных стенах не оставили ни единого шанса «Астон Вилле», разгромив ее со счетом 5:1, а затем на выезде минимально уступили «Манчестер Сити» (0:1).

    В итоге в активе «бело-черных» сейчас три очка, пять забитых и два пропущенных мяча и восьмая позиция в турнирной таблице. Вся борьба еще впереди и думается, что коллектив из Ньюкасла захочет как минимум повторить результат прошлого сезона.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Ливерпуль

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    А в минувшем сезоне «горожане» финишировали на четвертом месте и теперь сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. «Сороки» набрали 71 очко за 38 матчей и на четыре пункта опередили пятый «Ливерпуль», но на столько же отстали от третьего «Манчестер Юнайтед».

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    Также «Ньюкасл» смог дойти до финала Кубка английской лиги, где уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), но вылетел на ранней стадии Кубка Англии. Во время сборов подопечные Эдди Хау провели семь спаррингов и ни в одном из них не проиграли — пять победи две ничьи.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдский коллектив также провел два матча нового сезоне чемпионата Англии. В поединке первого тура «красные» на выезде поделили очки с «Челси» (1:1), а во второй игре в родных стенах сломили сопротивление «Борнмута» (3:1). Старт можно назвать относительно удачным.

    Таким образом, в активе команды из Ливерпуля сейчас четыре очка и она занимает пятое место в турнирной таблице с двухочковым отставанием от группы лидеров. Ливерпульская команда точно должна бороться за самые высокие места.

    Правда, в этом сезоне команда из одноименного города осталась без Лиги чемпионов, поскольку в прошлом сезоне заняла лишь пятая место в турнирной таблице. «Ливерпуль» набрал 67 очков и на четыре балла отстал от четвертого «Ньюкасла».

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    • Помимо этого, подопечные Юргена Клоппа вылетели на достаточно ранних стадиях Кубка английской лиги и Кубка Англии, а также не смогли преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» (2:5, 0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают поставить за 2.18.

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    На викторию «Ливерпуля» дают 3.05, ничья оценена в 4.00.

    Сделаем ставку на то, что встреча примерно равных команд завершится вничью.

    Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии смогут забить.

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    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Ньюкасл» и «Ливерпуль» определить сильнейшего?
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