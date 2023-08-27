«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

Команда из одноименного города уже провела два поединка нового сезона. Сначала «джорджи» в родных стенах не оставили ни единого шанса «Астон Вилле», разгромив ее со счетом 5:1, а затем на выезде минимально уступили «Манчестер Сити» (0:1).

В итоге в активе «бело-черных» сейчас три очка, пять забитых и два пропущенных мяча и восьмая позиция в турнирной таблице. Вся борьба еще впереди и думается, что коллектив из Ньюкасла захочет как минимум повторить результат прошлого сезона.

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А в минувшем сезоне «горожане» финишировали на четвертом месте и теперь сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. «Сороки» набрали 71 очко за 38 матчей и на четыре пункта опередили пятый «Ливерпуль», но на столько же отстали от третьего «Манчестер Юнайтед».

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Также «Ньюкасл» смог дойти до финала Кубка английской лиги, где уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), но вылетел на ранней стадии Кубка Англии. Во время сборов подопечные Эдди Хау провели семь спаррингов и ни в одном из них не проиграли — пять победи две ничьи.

«Ливерпуль»

Мерсисайдский коллектив также провел два матча нового сезоне чемпионата Англии. В поединке первого тура «красные» на выезде поделили очки с «Челси» (1:1), а во второй игре в родных стенах сломили сопротивление «Борнмута» (3:1). Старт можно назвать относительно удачным.

Таким образом, в активе команды из Ливерпуля сейчас четыре очка и она занимает пятое место в турнирной таблице с двухочковым отставанием от группы лидеров. Ливерпульская команда точно должна бороться за самые высокие места.

Правда, в этом сезоне команда из одноименного города осталась без Лиги чемпионов, поскольку в прошлом сезоне заняла лишь пятая место в турнирной таблице. «Ливерпуль» набрал 67 очков и на четыре балла отстал от четвертого «Ньюкасла».

Помимо этого, подопечные Юргена Клоппа вылетели на достаточно ранних стадиях Кубка английской лиги и Кубка Англии, а также не смогли преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» (2:5, 0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают поставить за 2.18.

На викторию «Ливерпуля» дают 3.05, ничья оценена в 4.00.

Сделаем ставку на то, что встреча примерно равных команд завершится вничью.

Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии смогут забить.