Сегодня в 18:30 по московскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Ливерпуль». За ходом матча 3-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в прошлом сезоне вошел в четверку лучших команд Англии и в ближайшей еврокубковой кампании выступит на групповом этапе Лиги Чемпионов.

В межсезонье команду пополнили три четыре новых игрока. Особо стоит отметить трансфер полузащитника «Милана» Сандро Тонали, перебравшегося в «Ньюкасл» за 64 миллиона евро. Также «сороки» за 44 миллиона евро приобрели Харви Барнса у «Лестера», а Тино Ливраменто перешел из «Саутгемптона» за 37 миллионов.

На старте нового сезона «Ньюкасл» дома разгромил «Астон Виллу» со счетом 5:1. Дубль на свой счет записал Исак, еще по голу забили Тонали, Уилсон и Барнс. В следующем туре «сороки» провели довольно невзрачный матч против «Манчестер Сити», уступив в гостях с минимальным счетом (0:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в предстоящем еврокубковом сезоне остался без Лиги Чемпионов. В прошлом розыгрыше АПЛ команда Юргена Клоппа стала лишь пятой и довольствовалась Лигой Европы.

В межсезонье «красные» расстались с шестью игроками. Хендерсон, Фирмино и Фабиньо перебрались в клубы из Саудовской Аравии, а Кейта, Окслейд-Чемберлен и Милнер пополнили ряды «Вердера», «Бешикташа» и «Брайтона» соответственно.

Среди входящих трансферов стоит отметить переходы полузащитников Доминика Собослаи из «Лейпцига» и Алексиса Макаллистера из «Брайтона». Также клуб за 20 миллионов евро приобрел у «Штуттгарта» опорника Ватару Эндо.

Матч первого тура нового сезона закончился для «Ливерпуля» гостевой ничьей с «Челси» (1:1). Во втором матче мерсисайдцы дома одержали волевую победу над «Борнмутом» (3:1). Подопечные Клоппа последние полчаса встречи доигрывали в меньшинстве после второй желтой карточки Макаллистера. Но затем удаление аргентинца было признано ошибочным и игрок избежал трехматчевой дисквалификации.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» обыграл соперника в обоих матчах — 2:1 дома и 2:0 на выезде. Всего в 10-ти последних встречах на счету «красных» 8 побед и еще дважды команды разошлись миром. Последний раз «Ньюкасл» смог выиграть у «Ливерпуля» 6 декабря 2015 года в рамках 15-го тура АПЛ (2:0).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.00.