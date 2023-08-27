«Тяжелая победа». Галактионов о победе «Локомотива» в матче с «Сочи»

Главный тренервысказался о минимальной победе своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Безусловно, очень тяжелая победа. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Но были отрезки, когда мы опускали мяч вниз и создавали моменты. Пришлось упростить, но мы планировали это с учетом наличия в составе Артема Дзюбы.

Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артем только сегодня первый матч провел после перерыва, плюс мы нащупываем различные сочетания в атаке.

Думаю, все впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением — за это команде похвала», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» встретится 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» встретятся 30 августа с «Ростовом».