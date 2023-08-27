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    «Тяжелая победа». Галактионов о победе «Локомотива» в матче с «Сочи»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о минимальной победе своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Безусловно, очень тяжелая победа. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Но были отрезки, когда мы опускали мяч вниз и создавали моменты. Пришлось упростить, но мы планировали это с учетом наличия в составе Артема Дзюбы.

    Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артем только сегодня первый матч провел после перерыва, плюс мы нащупываем различные сочетания в атаке.

    Думаю, все впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением — за это команде похвала», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Локомотив» встретится 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» встретятся 30 августа с «Ростовом».

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