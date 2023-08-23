Стало известно, при каком условии Рамос перейдет в «Галатасарай»

Бывший капитан мадридского «Реала»может стать игроком

По информации Diario AS, это произойдет в том случае, если стамбульский клуб пробьется в групповой этап Лиги чемпионов.

В решающем раунде квалификации самого престижного турнира Европы «Галатасарай» сыграет с норвежским «Молде».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил испанцу двухлетний контракт на 5,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, «Бешикташ» ранее сделал официальное заявление, объяснив отказ от подписания Рамоса финансовыми запросами 37-летнего игрока.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Молде» — «Галатасарай»

Рамос находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».