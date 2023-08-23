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    • Стало известно, при каком условии Рамос перейдет в «Галатасарай»
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    Стало известно, при каком условии Рамос перейдет в «Галатасарай»

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    Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может стать игроком «Галатасарая».

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    По информации Diario AS, это произойдет в том случае, если стамбульский клуб пробьется в групповой этап Лиги чемпионов.

    В решающем раунде квалификации самого престижного турнира Европы «Галатасарай» сыграет с норвежским «Молде».

    Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил испанцу двухлетний контракт на 5,5 миллиона евро за сезон.

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    • Напомним, «Бешикташ» ранее сделал официальное заявление, объяснив отказ от подписания Рамоса финансовыми запросами 37-летнего игрока.

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    Рамос находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

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