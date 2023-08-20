«Тюмень» — «Динамо» Мх: счет матча 0:0

«Тюмень» Фото: «Тюмень»
Встреча на стадионе «Геолог» в Тюмени завершилась без забитых мячей.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — Динамо-Махачкала 0:0
Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Druzhinin I., Kasatkin N., Markelov I., Максим Петров, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A., Евгений Татаринов Динамо-Махачкала: Volk D., Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Руслан Лисакович, Ражаб Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Предупреждения: Максим Храмцов (76'), (77')
После этого матча «Тюмень» с 10 очками на 4-м месте в таблице Первой лиги, а «Динамо» с 8 очками на 9-й строке.