ПерерывВест Хэм — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Вест Хэм» — «Челси». Онлайн
  • 19:29
    • «Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в новом сезоне РПЛ
  • 19:11
    • «Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд
  • 18:35
    • Промес и Соболев сыграют в атаке «Спартака» против «Зенита»
  • 15:11
    • Сборная Испании впервые в истории выиграла женский чемпионат мира
  • 14:52
    • Агент Морелоса: К Альфредо проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ
    Все новости спорта

    «Тюмень» разошлась миром с махачкалинским «Динамо»

    «Тюмень» — «Динамо» Мх: счет матча 0:0

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала Тюмень
    В матче 6-го тура Первой лиги «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с махачкалинским «Динамо».

    «Тюмень»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тюмень»

    Встреча на стадионе «Геолог» в Тюмени завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Динамо-Махачкала 0:0
    Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Druzhinin I., Kasatkin N., Markelov I., Максим Петров, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A., Евгений Татаринов Динамо-Махачкала: Volk D., Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Руслан Лисакович, Ражаб Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Предупреждения: Максим Храмцов (76'), (77')

    После этого матча «Тюмень» с 10 очками на 4-м месте в таблице Первой лиги, а «Динамо» с 8 очками на 9-й строке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить скромный «Кадис»?
  • «Барселона» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будет ли первая победа «Челси» в сезоне?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры