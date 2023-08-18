В «Рубине» отреагировали на слухи о возможной отставке Рахимова

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал информацию о том, что клуб в ближайшее время уволитс поста главного тренера.

Под руководством Рахимова казанская команда набрала два очка в четырех турах РПЛ и потерпела два поражения в Кубке России.

«Это информация не соответствует действительности, клуб доверяет главному тренеру Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы», — приводит слова Дзюбы «БИЗНЕС Online».

Сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» может стать Станислав Черчесов.

«Станислав Саламович сам все прекрасно разъяснил и четко дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение. При этом мы понимаем, что последние результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации. Все в клубе нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию», — добавил Дзюба.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Рубин» — «Крылья Советов»

В пятом туре РПЛ «Рубин» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». Матч пройдет 18 августа, начало — в 19:30 мск.