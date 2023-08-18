18 августа в пятом туре российской Премьер-лиги сезона 2023/24 «Рубин» на своей арене сразится с «Крыльями Советов». Начало — в 19:30 по мск. «Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Коллектив из Казани откровенно плохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. В первой игры казанцы в гостях расписали мировую с московским «Локомотивом» (2:2). Затем дома не смогли выявить победителя в поединке с «Оренбургом» (1:1).

После этого казанская команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, дома крупно проиграла «Спартаку» (1:4:) и, наконец, на выезде была бита «Ростовом» (0:3)

Коэффициенты матча Рубин — Крылья Советов 1X2Новым игрокам 2.553.452.75Бонус$9500

В итоге подопечные Рашида Рахимова имеют в своем активе только два очка после четырех матчей и занимают лишь четырнадцатую позицию в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей. Не зря пошли слухи о возможной смене тренера

Все прогнозы на РПЛ

Что касается матча Кубка России, то тут казанцы сначала на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1). После этого «Рубин» на своем поле проиграл с таким же счетом «Локомотиву». Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

«Крылья Советов»

Результаты коллектива из Самары на старте нового сезона чемпионата России можно называть успешными. Сначала «Крылья Советов» в гостях смгли сломить сопротивление грозненского «Ахмата» (2:1), а затем в гостевом матче поделили очки с московским «Динамо» (3:3).

После этого самарцы также не имели никаких проблем в домашнем противостоянии с «Ростовом» из Ростова-на-Дону (5:1) и на выезде сыграли вничью с московским «Локомотивом». Самарская команда в этом сезоне РПЛ еще не знала горечь поражений.

На данный момент подопечные Игоря Осинькина имеют в своем активе восемь очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Они забили одиннадцать мячей и вместе с ЦСКА и «Спартаком» являются самыми забивными в лиге.

В Кубке России «крылышки» взяли очень плохой старт. Команда провела два поединка и в обоих потерпела поражение, сначала дома уступив калининградской «Балтике» (2:3), а затем также в родных стенах проиграв питерскому «Зениту». В итоге самарцы занимают третье место в своей группе.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» можно поставить за 2.45.

Ничью оценивают в 3.65, а победу «Крыльев Советов» — в 2.75.

Нашей ставкой на данное противостояние будет ничейный результат.

Также поставим на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.