ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2012Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас? «Манчестер Сити» — «Севилья»«Манчестер Сити» — «Севилья» 1:1 (5:4 по пенальти). Онлайн Алджамейн СтерлингДолгожданный бой Стерлинга и О’Мэлли, первая защита Чжан. Анонс карда UFC 292
  • 00:12
    • «Манчестер Сити» по пенальти переиграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 22:44
    • Свентек разгромила Коллинз на турнире в Цинциннати
  • 20:44
    • Пимента до сих пор готова устроить Захаряна в «Страсбург»
  • 19:47
    • Медведев в двух сетах обыграл Музетти и пробился в третий круг турнира в Цинциннати
  • 19:37
    • Касаткина разгромила Грачеву на турнире в Цинциннати
    Все новости спорта

    Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» выявить сильнейшего?

    «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 3.65) на футбол, чемпионат России, 18 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»
    18 августа в пятом туре российской Премьер-лиги сезона 2023/24 «Рубин» на своей арене сразится с «Крыльями Советов». Начало — в 19:30 по мск. «Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •

    «Рубин»

    Коллектив из Казани откровенно плохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. В первой игры казанцы в гостях расписали мировую с московским «Локомотивом» (2:2). Затем дома не смогли выявить победителя в поединке с «Оренбургом» (1:1).

    После этого казанская команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, дома крупно проиграла «Спартаку» (1:4:) и, наконец, на выезде была бита «Ростовом» (0:3)

    Коэффициенты матча Рубин — Крылья Советов

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.452.75Бонус$9500
    •

    В итоге подопечные Рашида Рахимова имеют в своем активе только два очка после четырех матчей и занимают лишь четырнадцатую позицию в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей. Не зря пошли слухи о возможной смене тренера

    Все прогнозы на РПЛ

    Что касается матча Кубка России, то тут казанцы сначала на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1). После этого «Рубин» на своем поле проиграл с таким же счетом «Локомотиву». Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

    «Крылья Советов»

    Результаты коллектива из Самары на старте нового сезона чемпионата России можно называть успешными. Сначала «Крылья Советов» в гостях смгли сломить сопротивление грозненского «Ахмата» (2:1), а затем в гостевом матче поделили очки с московским «Динамо» (3:3).

    После этого самарцы также не имели никаких проблем в домашнем противостоянии с «Ростовом» из Ростова-на-Дону (5:1) и на выезде сыграли вничью с московским «Локомотивом». Самарская команда в этом сезоне РПЛ еще не знала горечь поражений.

    На данный момент подопечные Игоря Осинькина имеют в своем активе восемь очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Они забили одиннадцать мячей и вместе с ЦСКА и «Спартаком» являются самыми забивными в лиге.

  • Несостоявшаяся легенда. Неймар упустил свой шанс стать великим игроком
  • Саудовская Аравия оставалась единственным вариантом для бразильца после фиаско в ПСЖ
  • Вчера

    • В Кубке России «крылышки» взяли очень плохой старт. Команда провела два поединка и в обоих потерпела поражение, сначала дома уступив калининградской «Балтике» (2:3), а затем также в родных стенах проиграв питерскому «Зениту». В итоге самарцы занимают третье место в своей группе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» можно поставить за 2.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ничью оценивают в 3.65, а победу «Крыльев Советов» — в 2.75.

    Нашей ставкой на данное противостояние будет ничейный результат.

    Также поставим на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Сепси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пюник — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ХИК — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рига — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бешикташ — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аустрия — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дила
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Арис Салоники
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хеккен — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПАОК — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Брейдаблик — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч БАТЭ — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лудогорец — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» выявить сильнейшего?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры