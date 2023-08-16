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    Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Рубин»

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов жестко отреагировал на недавно появившуюся информацию о том, что он может возглавить «Рубин».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Ранее также сообщалось, что Черчесов отказался занять пост главного тренера «Ахмата».

    «Сегодня специально ждал до обеда с комментарием в надежде, что официальное опровержение о переговорах, которые якобы ведутся со мной, даст "Рубин".

    Но поскольку его не последовало, считаю необходимым внести ясность — тем более, в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с "Крыльями", который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете.

    Так вот никаких контактов с представителями казанского клуба не было — и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип — в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.

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    • Что касается информации о том, что я отказал "Ахмату", то и она не соответствует действительности. Нельзя отказать в том, чего не было.

    У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами и мне, правда, звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи. Вот и вся история», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

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