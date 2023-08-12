Капитан «Барселоны» Роберто: Вместе с Неймаром мы выиграли все

Защитникпрокомментировал новость о возможном возвращении нападающегов стан «сине-гранатовых».

«Был бы рад, если Неймар вернется? Да, я взволнован, потому что, в конце концов, он мой бывший коллега и друг, с которым я пережил много хорошего в течение многих лет. Когда он был в команде, это были одни из лучших лет, которые я провел в первой команде "Барсы", мы выиграли все.

И он очень отличается от всех остальных игроков, я уверен, что он внес бы большой вклад в нашу игру, но решение принимаю не я. Так что те, кто отвечает за принятие решения о том, подписывать игроков или нет, будут решать, что лучше для клуба.

Чего мы хотим, так это иметь лучшую команду, которая могла бы бороться за все трофеи, и иметь лучших игроков в составе.

Уже связывался с Неймаром? Ну, я с ним поговорил (улыбается). Он хочет вернуться в "Барселону"? Да, да, он был бы рад», — цитирует Роберто Diario Sport.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ дал согласие на переход нападающего Неймара в «Барселону».

Напомним, что парижане сыграли вничью с «Лорьяном» (0:0) в матче 1-го тура Лиги 1. Неймар не был включен в заявку на этот поединок.