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    Капитан «Барселоны» Роберто: Вместе с Неймаром мы выиграли все

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    Защитник «Барселоны» Серджи Роберто прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего ПСЖ Неймара в стан «сине-гранатовых».

    Неймар
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    Неймар

    «Был бы рад, если Неймар вернется? Да, я взволнован, потому что, в конце концов, он мой бывший коллега и друг, с которым я пережил много хорошего в течение многих лет. Когда он был в команде, это были одни из лучших лет, которые я провел в первой команде "Барсы", мы выиграли все.

    И он очень отличается от всех остальных игроков, я уверен, что он внес бы большой вклад в нашу игру, но решение принимаю не я. Так что те, кто отвечает за принятие решения о том, подписывать игроков или нет, будут решать, что лучше для клуба.

    Чего мы хотим, так это иметь лучшую команду, которая могла бы бороться за все трофеи, и иметь лучших игроков в составе.

    Уже связывался с Неймаром? Ну, я с ним поговорил (улыбается). Он хочет вернуться в "Барселону"? Да, да, он был бы рад», — цитирует Роберто Diario Sport.

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    • Ранее сообщалось о том, что ПСЖ дал согласие на переход нападающего Неймара в «Барселону».

    Напомним, что парижане сыграли вничью с «Лорьяном» (0:0) в матче 1-го тура Лиги 1. Неймар не был включен в заявку на этот поединок.

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