«ПСЖ» разрешил Неймару перейти в «Барселону»

«ПСЖ» дал согласие на переход нападающегов «Барселону», сообщает Sport.es.

Ранее главный тренер парижан Луис Энрике вместе со спортивным директором заявили Неймару и еще четверым игрокам, что не рассчитывают на них в предстоящем сезоне.

Отмечается, что парижане готовы проявить гибкость в переговорах с сине-гранатовыми, чтобы сделка по продаже Неймара состоялась уже нынешним летом.

Неймар уже выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, а его переход в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего сумму в 222 миллиона евро. В настоящее время контракт Неймара с «ПСЖ» действует до июня 2025 года.