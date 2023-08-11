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    «ПСЖ» разрешил Неймару перейти в «Барселону»

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    «ПСЖ» дал согласие на переход нападающего Неймара в «Барселону», сообщает Sport.es.

    Неймар
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    Неймар

    Ранее главный тренер парижан Луис Энрике вместе со спортивным директором заявили Неймару и еще четверым игрокам, что не рассчитывают на них в предстоящем сезоне.

    Отмечается, что парижане готовы проявить гибкость в переговорах с сине-гранатовыми, чтобы сделка по продаже Неймара состоялась уже нынешним летом.

    Неймар уже выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, а его переход в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего сумму в 222 миллиона евро. В настоящее время контракт Неймара с «ПСЖ» действует до июня 2025 года.

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