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    ПСЖ не смог забить «Лорьяну» в матче Лиги 1

    ПСЖ — «Лорьян»: счет матча 0:0

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    ПСЖ сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0) в матче 1-го тура французской Лиги 1.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    Парижане владели инициативой, нанеся 3 удара в створ ворот и 9 раз подав угловой. «Лорьян» не смог нанести ни одного удара по воротам.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Лорьян 0:0
    ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Перейра Данилу, Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес (Маркос Маркиньос, 82'), Уоррен Заир-Эмери, Мануэль Угарте, Витор Феррейра (Фабиан Руис, 69'), Марко Асенсио (Карлос Солер, 69'), Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин (Уго Экитике, 82') Лорьян: Бамба Дьенг (Ибраима Коне, 59'), Тео Ле Бри, Жан-Виктор Макенго (Жюльен Понсо, 59'), Лоран Абергель, Ромен Февр, Венсан Ле Гофф (Дарлин Йонгва, 80'), Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Бамо Мейте, Жедеон Калулу, Ивон-Ландри Мвого

    В следующем матче ПСЖ сыграет с «Тулузой» 19 августа, а «Лорьян» встретится 20 августа с «Ниццей».

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