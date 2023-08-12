ПСЖ — «Лорьян»: счет матча 0:0

Парижане владели инициативой, нанеся 3 удара в створ ворот и 9 раз подав угловой. «Лорьян» не смог нанести ни одного удара по воротам.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Лорьян 0:0
ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Перейра Данилу, Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес (Маркос Маркиньос, 82'), Уоррен Заир-Эмери, Мануэль Угарте, Витор Феррейра (Фабиан Руис, 69'), Марко Асенсио (Карлос Солер, 69'), Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин (Уго Экитике, 82') Лорьян: Бамба Дьенг (Ибраима Коне, 59'), Тео Ле Бри, Жан-Виктор Макенго (Жюльен Понсо, 59'), Лоран Абергель, Ромен Февр, Венсан Ле Гофф (Дарлин Йонгва, 80'), Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Бамо Мейте, Жедеон Калулу, Ивон-Ландри Мвого
В следующем матче ПСЖ сыграет с «Тулузой» 19 августа, а «Лорьян» встретится 20 августа с «Ниццей».