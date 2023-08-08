Галактионов назвал игру «Локомотива» в матче с «Рубином» неоднозначной

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче группового этапа Кубка России с(1:0).

«Оценю игру как неоднозначную. В первом тайме, мягко говоря, получилось не все. Сделали определенные замены, но замены Самошникова и Миранчука связаны с карточками, так как боялись, что любой неосторожный фол может привезти к удалению.

Инициатива до забитого мяча и немного после была за нами. Слава богу, что моменты "Рубина" в конце матча не закончились голом.

Лучший игрок матча? Сарвели очень дисциплинировано и ответственно отработал в этом матче, но я бы отметил игру всей команды, так как впервые за долгое время мы сыграли на ноль, мы ставили эту задачу, — сказал Галактионов "Матч ТВ".

В следующем матче "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов" 12 августа в рамках 4-го тура РПЛ.