«Рубин» — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

минимально обыграл(1:0) в матче группового этапа Кубка России.

Единственный гол в этом матче забили «железнодорожники» на 63-й минуте встречи. Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели оказался в нужное время в нужном месте, переправив мяч в ворота головой.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Рубин — Локомотив 0:1 Гол: 0:1 Владислав Сарвели (63') Рубин: Никита Янович, Рустам Ашурматов, Олег Иванов, Даниил Кузнецов, Виталий Лисакович, Александр Ломовицкий, Rakhmonaliyev U., Мацей Рыбус, Егор Тесленко, Мераби Уридия, Игор Вуячич Локомотив: Гилерме, Дмитрий Баринов, Вильсон Изидор, Даниил Куликов, Лукас Фассон, Антон Миранчук, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Дмитрий Рыбчинский, Илья Самошников, Владислав Сарвели Предупреждения: Антон Миранчук (10'), Илья Самошников (17'), Виталий Лисакович (29'), Игор Вуячич (45+1'), Rakhmonaliyev U. (48'), Дмитрий Баринов (54'), Егор Тесленко (73'), Рустам Ашурматов (85')

В следующем матче «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» 12 августа, а «Рубин» сыграет с «Ростовом» в тот же день.