Юран: Будем подавать жалобу по итогам матча с «Пари НН»

Главный тренерподвел итог матча противв 3‑м туре РПЛ.

«Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю (руками VAR), чтобы смотрели, там пенальти был на Гоцуке, красная была. VAR руками тоже нельзя показывать? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только "Спасибо, спасибо"?

Естественно, будем сейчас обращаться в ЭСК РФС. Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже желтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что если бы было наоборот, нашему игроку за такое дали бы красную карточку. Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

По красной карточке тоже будем подавать, потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись. Если мы не "Спартак", не "Динамо", не ЦСКА, не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, "Матч ТВ" разберет эти моменты. Нельзя так относиться к команде. которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 13-ю строчку.