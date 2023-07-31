Соболев вернулся в состав «Спартака» на матч РПЛ с «Балтикой»

Стали известны составы на матч 3-го тура РПЛ

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Игнатов, Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Мелешин, Бальде.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Мусаев, Гузина.

Запасные: Бориско, Корякин, Дудиев, Осипов, Остойич, Кузьмин, Аванесян, Лазарев, Сантос Ламейра, Барков, Энрикес Итурра.

Матч между этими командами состоится 31 июля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.