Соболев вернулся в состав «Спартака» на матч РПЛ с «Балтикой»

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.
Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Игнатов, Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Мелешин, Бальде.
«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Мусаев, Гузина.
Запасные: Бориско, Корякин, Дудиев, Осипов, Остойич, Кузьмин, Аванесян, Лазарев, Сантос Ламейра, Барков, Энрикес Итурра.
Матч между этими командами состоится 31 июля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.