начнут матч в 19:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 31.07.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Балтика». Коэффициент ставки — 1.80 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спартак»).

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