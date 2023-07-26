Тороп будет защищать ворота ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Владислав Тороп Фото: globallookpress.com
«Оренбург»: Кеняйкин, Сидоров, Сиваков, Хотулев, Оганесян, Ковалев, Титков, Башич, Гюрлюк, Обухов, Марин.
Запасные: Гошев, Полуяхтов, Мансилья, Воробьев, Гойкович, Флорентин, Перес, Вера, Муро, Печенин, Капустянский, Капленко.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Оренбург» — ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Рядно, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Ермаков, Арбузов, Кучаев, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Бандикян, Глебов, Носков, Кисляк, Мухин, Заболотный.
Матч «Оренбург» — ЦСКА пройдет 26 июля, начало — в 16:15 мск.