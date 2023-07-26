«Оренбург»
«Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 играх команда набрала 46 очков и отстала на восемь пунктов от призовых мест.
В Кубке же «газовики» прекратили борьбу еще на групповой стадии, заняв в квартете последнее место. Команде не хватила всего лишь одного балла для продолжения борьбы.
Коэффициенты матча Оренбург — ЦСКА
В короткое межсезонье «бело-синие» провели шесть спарринг-встреч и ни разу не проиграли в них. Однако пять из них они завершили мировыми результатами при одном выигрыше.
Новый же сезон «Оренбург» начал с гостевого поражения от московского «Спартака» со счетом 2:3 в чемпионате страны.
ЦСКА
ЦСКА в минувшем сезоне завоевал серебряные награды чемпионата России, безнадежно отстав от первого «Зенита» и на четыре очка опередив третий «Спартак».
В Кубке России прошлого сезона «армейцы» стали триумфаторами, победив в финальной игре «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время команды обменялись голами.
При подготовке к сезону москвичи провели три товарищеские встречи, в которых дважды проиграли московскому «Динамо» и обыграли «Нефтехимик» из Первой лиги.
Новый же сезон ЦСКА с поражения от «Зенита» по пенальти в Суперкубке России, после чего уступил и в первом туре чемпионата в Екатеринбурге местному «Уралу» со счетом 1:2.
ЦСКА обыграл «Оренбург» в четырех из шести прошлых очных встреч. Две другие игры в этот период завершились миром. Отметим, что в пяти из шести матчей данного отрезка забивали обе стороны.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ЦСКА — 1.94, победа «Оренбурга» — 3.60, ничья — 3.83.
Исходя из статистики последних очных встреч этих клубов, рекомендуем здесь ставить на обмен голами и верховой исход.
Также прогнозируем, что «Оренбург» на своем поле сможет устоять против столичных гостей и не проиграет в этом поединке.