«Оренбург» на своем поле примет московское ЦСКА в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 26 июля, начало — в 16:15 по мск. «Оренбург» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 играх команда набрала 46 очков и отстала на восемь пунктов от призовых мест.

В Кубке же «газовики» прекратили борьбу еще на групповой стадии, заняв в квартете последнее место. Команде не хватила всего лишь одного балла для продолжения борьбы.

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В короткое межсезонье «бело-синие» провели шесть спарринг-встреч и ни разу не проиграли в них. Однако пять из них они завершили мировыми результатами при одном выигрыше.

Календарь и таблица РПЛ

Новый же сезон «Оренбург» начал с гостевого поражения от московского «Спартака» со счетом 2:3 в чемпионате страны.

ЦСКА

ЦСКА в минувшем сезоне завоевал серебряные награды чемпионата России, безнадежно отстав от первого «Зенита» и на четыре очка опередив третий «Спартак».

В Кубке России прошлого сезона «армейцы» стали триумфаторами, победив в финальной игре «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время команды обменялись голами.

При подготовке к сезону москвичи провели три товарищеские встречи, в которых дважды проиграли московскому «Динамо» и обыграли «Нефтехимик» из Первой лиги.

Новый же сезон ЦСКА с поражения от «Зенита» по пенальти в Суперкубке России, после чего уступил и в первом туре чемпионата в Екатеринбурге местному «Уралу» со счетом 1:2.

ЦСКА обыграл «Оренбург» в четырех из шести прошлых очных встреч. Две другие игры в этот период завершились миром. Отметим, что в пяти из шести матчей данного отрезка забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ЦСКА — 1.94, победа «Оренбурга» — 3.60, ничья — 3.83.

Исходя из статистики последних очных встреч этих клубов, рекомендуем здесь ставить на обмен голами и верховой исход.

Также прогнозируем, что «Оренбург» на своем поле сможет устоять против столичных гостей и не проиграет в этом поединке.