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    Гаврилов: «Зенит» невыразительно проводит свои игры

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    Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос об уровне игры в российской Премьер-лиге.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «К сожалению, у нас нет как такого футбола, я поэтому чаще всего наш чемпионат не смотрю. Вне зависимости от того, кто играет. Хоть "Спартак", хоть ЦСКА, хоть "Зенит". Кстати, "Зенит" тоже невыразительно проводит свои игры.

    Если разбираться по большому счёту, в "Зените" сейчас играют неквалифицированные игроки, которые допускают очень много ошибок. Сами привозят себе мячи и теряют из-за этого очки.

    Если начнёте разбирать, как им забивали голы, то сами всё поймёте», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

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