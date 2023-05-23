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    «Барселона» намерена подписать Канселу

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    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    По информации RAC1, в переходе португальца заинтересована «Барселона».

    Источник утверждает, что трансфер Канселу — приоритетный вариант каталонского клуба для усиления позиции правого защитника.

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    • При этом из-за финансовых проблем «Барселона» рассматривает лишь возможность арендовать игрока.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» не будет выкупать Канселу у «Манчестер Сити».

    Канселу провел в текущем чемпионате Германии 14 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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