«Барселона» намерена подписать Канселу

Жоау Канселу Фото: globallookpress.com
По информации RAC1, в переходе португальца заинтересована «Барселона».
Источник утверждает, что трансфер Канселу — приоритетный вариант каталонского клуба для усиления позиции правого защитника.
При этом из-за финансовых проблем «Барселона» рассматривает лишь возможность арендовать игрока.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не будет выкупать Канселу у «Манчестер Сити».
Канселу провел в текущем чемпионате Германии 14 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.