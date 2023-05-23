«Барселона» намерена подписать Канселу

Защитник «Манчестер Сити», выступающий на правах аренды за, может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации RAC1, в переходе португальца заинтересована «Барселона».

Источник утверждает, что трансфер Канселу — приоритетный вариант каталонского клуба для усиления позиции правого защитника.

При этом из-за финансовых проблем «Барселона» рассматривает лишь возможность арендовать игрока.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не будет выкупать Канселу у «Манчестер Сити».

Канселу провел в текущем чемпионате Германии 14 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.