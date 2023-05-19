«Сассуоло» — «Монца»: счет матча 1:2, обзор голов

проигралсо счетом 1:2, в матче 36-го тура итальянской Серии А.

На гол Доменико Берарди с пенальти гости ответили точными ударами Патрика Чуррии и Маттео Пессины.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Монца 1:1 Голы: 1:0 Доменико Берарди (пенальти) (45 + 6'), 1:1 Патрик Чиурриа (60') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Рожерио, Давиде Фраттези (Надир Цортеа, 75'), Максим Лопес, Матеус Энрике (Джанмарко Феррари, 69'), Доменико Берарди (Кристиан Торстведт, 75'), Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 64'), Недим Байрами (Эмиль Конрадсен Сейде, 64') Монца: Джанлука Капрари (Николо Ровелла, 54'), Андреа Петанья (Кристиан Гиткьяер, 88'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 77'), Карлос Аугусто, Маттео Пессина, Стефано Сенси (Самуэле Биринделли, 54'), Патрик Чиурриа, Лука Кальдирола (Марлон, 54'), Роб Холдинг, Армандо Иццо, Микеле Ди Грегорио Предупреждения: Роб Холдинг (12'), Джанлука Капрари (13'), Руан Трессолди (36'), Лука Кальдирола (40'), Дани Мота (49'), Руан Трессолди (69'), Марлон (72')

Календарь и таблица Серии А

По итогам этой игры у «Монцы» стало 52 очка и восьмое место в турнирной таблице. В активе «Сассуоло» 44 пункта и тринадцатая строчка.