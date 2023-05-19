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    Аллегри о вылете из ЛЕ: Надо сосредоточиться на борьбе за второе место в Серии А

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что после вылета из Лиги Европы его команда должна бороться за 2-е место в Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «В таких матчах все решают детали, именно в них разница между забитым и пропущенным голом.

    Мы провели хороший матч, и нашим игрокам нужно совершать такие шаги, чтобы учиться. Шла напряженная борьба, мы могли повести 2:1, но ошибались еще при 1:0. А в итоге были наказаны вторым голом. Произойти могло что угодно, но соперник забил, а мы — нет.

    "Севилья" действовала умно и часто фолила, сбивая темп. Нам нужно стряхнуть это разочарование и приложить усилия для того, чтобы набрать побольше очков в Серии А. Надо сосредоточиться на борьбе за второе место.

    Жаль, что мы не вышли в финал, парни этого заслуживали и могли что-то еще показать в этом турнире, учитывая наш сезон. Но когда у тебя не так много опыта в еврокубках, эта разница проявилась», — сказал главный тренер «Ювентуса» Sky Sport Italia.

    «Ювентус» уступил «Севилье» 1:2 и пропустил ее в финал ЛЕ, где она сыграет с «Ромой».

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