«Палмейрас» планирует купить Клаудиньо у «Зенита»

«Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита», сообщает Goal.

По данным источника, бразильский клуб рассматривает возможность покупки 26-летнего бразильца этим летом. Сообщается, что российский клуб согласится отпустить футболиста только в том случае, если получит предложение в размере 20 миллионов евро или выше.

Отмечается, что агенты Клаудиньо на прошлой неделе прибыли в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный переход игрока. На данный момент переговоров между руководством «Палмейрас» и представителями бразильца нет.

Напомним, в январе этого года «Палмейрас» отказался покупать Клаудиньо из-за суммы, запрошенной «Зенитом».

Текущий контракт полузащитника с питерцами рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал 12 голевых передач.