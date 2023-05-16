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    «Палмейрас» планирует купить Клаудиньо у «Зенита»

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    «Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    По данным источника, бразильский клуб рассматривает возможность покупки 26-летнего бразильца этим летом. Сообщается, что российский клуб согласится отпустить футболиста только в том случае, если получит предложение в размере 20 миллионов евро или выше.

    Отмечается, что агенты Клаудиньо на прошлой неделе прибыли в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный переход игрока. На данный момент переговоров между руководством «Палмейрас» и представителями бразильца нет.

    Напомним, в январе этого года «Палмейрас» отказался покупать Клаудиньо из-за суммы, запрошенной «Зенитом».

    Текущий контракт полузащитника с питерцами рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал 12 голевых передач.

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