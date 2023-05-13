Клотет останется в «Торпедо» на следующий сезон

Главный тренер «Торпедо»продолжит работу с командой даже в случае вылета в Первую лигу. Об этом сообщил президент московского клуба Ярослав Савин.

«Для нас ничего особо не меняется, если клуб вылетит в Первую лигу. Мы строим команду в долгосрочной перспективе.

Нам важно сейчас выстраивать весь фундамент, по всем вертикалям. Поэтому драматических изменений не будет.

Нынешний главный тренер в любом случае будет готовить "Торпедо" к следующему сезону. Мы с самого начала об этом говорили, когда его назначили. С тех пор ничего не поменялось. Что тогда все говорили, что у "Торпедо" нет шансов спастись, что сейчас», — сказал Савин «Известиям».

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 26 туров.