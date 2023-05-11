Защитник «Зенита»: Я все еще мечтаю попасть в сборную Бразилии

Дуглас Сантос Фото: globallookpress.com
«У нас в команде очень прочная связь между бразильскими игроками, и это работает. Я провожу отличные матчи и выигрываю титулы.
Конечно, я все еще мечтаю играть за сборную Бразилии. В нашей стране собраны отличные футболисты.
Я буду продолжать делать свою работу и с нетерпением жду возможности послужить своей стране», — приводит слова Сантоса Globo.
В текущем сезоне Дуглас Сантос провел в чемпионате России 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.