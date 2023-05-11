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    Защитник «Зенита»: Я все еще мечтаю попасть в сборную Бразилии

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что по-прежнему рассчитывает получить вызов в сборную Бразилии.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «У нас в команде очень прочная связь между бразильскими игроками, и это работает. Я провожу отличные матчи и выигрываю титулы.

    Конечно, я все еще мечтаю играть за сборную Бразилии. В нашей стране собраны отличные футболисты.

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    • Я буду продолжать делать свою работу и с нетерпением жду возможности послужить своей стране», — приводит слова Сантоса Globo.

    В текущем сезоне Дуглас Сантос провел в чемпионате России 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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