Защитник «Зенита»: Я все еще мечтаю попасть в сборную Бразилии

Защитник «Зенита»признался, что по-прежнему рассчитывает получить вызов в сборную

«У нас в команде очень прочная связь между бразильскими игроками, и это работает. Я провожу отличные матчи и выигрываю титулы.

Конечно, я все еще мечтаю играть за сборную Бразилии. В нашей стране собраны отличные футболисты.

Я буду продолжать делать свою работу и с нетерпением жду возможности послужить своей стране», — приводит слова Сантоса Globo.

В текущем сезоне Дуглас Сантос провел в чемпионате России 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.