Тренер «Зенита»: Малком никуда не собирается уходить

Помощник главного тренерапрокомментировал слухи о том, что летом состав новоиспечённого чемпиона России может покинуть

«Малком очень доволен своим положением в "Зените": он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него все получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за "Зенит". Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Мое мнение: он никуда не собирается уходить из "Зенита". То же самое можно сказать про остальных бразильцев», — цитирует Оливейру «Чемпионат».

Ранее сообщалось об интересе к некоторым игрокам питерской команды со стороны европейских клубов. Из 68 голов «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России 40 были забиты бразильскими футболистами.