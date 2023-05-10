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    Тренер «Зенита»: Малком никуда не собирается уходить

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    Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра прокомментировал слухи о том, что летом состав новоиспечённого чемпиона России может покинуть Малком.

    Малком
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    Малком

    «Малком очень доволен своим положением в "Зените": он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него все получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за "Зенит". Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Мое мнение: он никуда не собирается уходить из "Зенита". То же самое можно сказать про остальных бразильцев», — цитирует Оливейру «Чемпионат».

    Ранее сообщалось об интересе к некоторым игрокам питерской команды со стороны европейских клубов. Из 68 голов «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России 40 были забиты бразильскими футболистами.

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